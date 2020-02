Sassuolo, De Zerbi convinto: “Contro la Roma potevamo fare più gol”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida con la Spal, tornando anche sulla vittoria dello scorso turno di campionato con la Roma. Queste le sue parole: “C’è da fare una partita giusta perché domani è una partita difficile come la Roma, la difficoltà non è inferiore. Andiamo in un ambiente caldo, compatto e unito, hanno sempre dimostrato di essere tutti uniti e in casa hanno sempre fatto partite buone. Per noi è un esame importantissimo, dobbiamo fare una partita super per vincere. I miglioramenti contro la Roma? Ce ne sono stati, sì. Avremmo anche potuto fare più gol, ma la squadra ha fatto una partita di grosso valore. Nel match di domani con la Spal non dobbiamo portarci niente della partita con la Roma, se non la consapevolezza che quando facciamo bene le cose, quando siamo concentrati e collaborativi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Se prendiamo la vittoria con la Roma come un fatto fuori dall’ordinario allora stiamo ancora pensando a sabato scorso, se ci consideriamo una squadra che può battere la Roma la prendiamo come una cosa che potrà succedere ancora. Domani si parte da 0-0 e dobbiamo spingere dall’inizio“.