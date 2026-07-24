Alberto Aquilani è pronto per la sua prima avventura da allenatore in Serie A. L'ex centrocampista della Roma dopo l'ottima annata a Catanzaro sarà sulla panchina del Sassuolo: "Una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto. Stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l’inizio del campionato le emozioni cresceranno ancora", ha detto ai microfoni di Sky Sport. Aquilani ha poi parlato di De Rossi e ovviamente del suo ritorno all'Olimpico: “La Serie A è piena per me di incroci. Ho girato tanto e incontrato tanti allenatori. Con Daniele siamo cresciuti insieme, sarà strano affrontarci dalla panchina. E la Roma ovviamente sarà un’altra giornata speciale”