Sarri in pole per la panchina della Roma. Fonseca lascia Trigoria col suo agente

News as roma: tutte le notizie

La squadra torna da Manchester col morale a terra, i Friedkin pensano alla rivoluzione per il prossimo anno: l'ex Napoli in pole per la panchina

Paolo Franzino

Roma, Sarri in pole per la panchina nella prossima stagione

Sembra perciò passare in secondo piano la gara di domenica contro la Sampdoria. Claudio Ranieri, tecnico dei blucerchiati, l'ha presentata così: “La Roma stava giocando bene col Manchester, non mi aspettavo un risultato del genere. Adesso vorranno vendere cara la pelle ma noi vogliamo fare una grande partita: siamo pronti”. I liguri si sono allenati anche oggi a Bogliasco, mentre domani è in programma la rifinitura.

Non ci sarà naturalmente Zaniolo, che oggi ha effettuato un test a Villa Stuart. Il centrocampista proverà a strappare la convocazione per il derby contro la Lazio.

Primavera, De Rossi: “Attardati in classifica ma siamo sereni”

Domani scenderanno in campo sia la Primavera, impegnata con la Juventus, sia la Femminile, che giocherà col Milan. Alberto De Rossi ha parlato così: “Veniamo da due pareggi ottenuti con due grandi prestazioni, quindi siamo sereni anche se la classifica ci vede un po' attardati. Mi aspetto una partita aperta”. Queste invece le dichiarazioni di Elisabetta Bavagnoli: “Le ragazze stanno bene, abbiamo gioito per aver raggiunto la finale di Coppa Italia, ma ora dobbiamo pensare al campionato”.