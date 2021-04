Roma, seduta di scarico nel centro sportivo del Manchester City

La Roma è tornata ad allenarsi a Manchester questa mattina, dopo la sconfitta di Old Trafford. I giallorossi, che hanno deciso di rinviare la partenza per la capitale a questo pomeriggio, sono stati ospitati dal Manchester City nel suggestivo e...

La Roma è tornata ad allenarsi a Manchester questa mattina, dopo la sconfitta di Old Trafford. I giallorossi, che hanno deciso di rinviare la partenza per la capitale a questo pomeriggio, sono stati ospitati dal Manchester City nel suggestivo e moderno Etihad Campus, il centro sportivo che sorge di fianco allo stadio dei Citizens. Una sorta di ritorno a casa per Dzeko, che ha solcato quei campi per quattro stagioni. La squadra di Fonseca ha svolto il consueto allenamento di scarico, mentre per gli infortunati, ossia Spinazzola, Veretout, Pau Lopez e Diawara (che ha concluso la partita con un fastidio al pube) hanno lavorato a parte. Domani si sottoporranno ai test strumentali per valutare i tempi di recupero.