Allenamento di scarico per la Sampdoria. Domani nuova seduta

I blucerchiati hanno svolto delle esercitazioni su mobilità, tecnica e conclusioni a rete

Penultimo allenamento per la Sampdoria in vista dell'appuntamento di domenica contro la Roma. La formazione blucerchiata ha svolto una sessione di scarico agli ordini di Claudio Ranieri, basata su esercitazioni riguardanti mobilità, tecnica e conclusioni a rete. A questo lavoro con i compagni Ernesto Torregrossa ha aggiunto uno specifico lavoro atletico sulle distanze brevi. Domani, all'interno del centro sportivo di Bogliasco, è in programma una seduta mattutina.