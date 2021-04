Roma, Friedkin infuriato: Fonseca rischia l’esonero anticipato

Il presidente romanista non ha digerito i sei gol di Old Trafford. Ogg a Trigoria la decisione

La sconfitta di Old Trafford rischia di lasciare strascichi pesanti nella Roma. L'avventura di Fonseca è certamente al capolinea, ma il rapporto tra il portoghese e i giallorossi potrebbe risolversi addirittura in anticipo. Come riporta calciomercato.com, i Friedkin starebbero valutando di sollevare l'allenatore dall'incarico già nelle prossime ore. Il texano non ha preso bene la figuraccia rimediata dalla squadra contro il Manchester. La dirigenza ne parlerà oggi a Trigoria. La possibilità di dare uno scossone per non concludere la stagione in modo ancora più umiliante esiste. A fine stagione Maurizio Sarri dovrebbe diventare il nuovo allenatore, ma il tecnico è ancora legato alla Juventus e per una questione burocratica (c'è in ballo una penale da oltre due milioni) non può subentrare in anticipo. Per il portoghese invece potrebbero aprirsi le porte della Premier League. Su di lui è forte l'interesse del Crystal Palace.