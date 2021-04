Ajax, ufficiale il rinnovo di ten Hag. Tottenham ancora in corsa per Sarri

Per la Roma l'ex Juve è il candidato numero uno, ma i giallorossi devono stare attenti alla concorrenza

Il futuro della Roma potrebbe essere cominciato oggi. Dopo la brutta figura di Manchester e la finale europea praticamente sfumata, a Trigoria si pensa già al prossimo allenatore. Il favorito è Maurizio Sarri, con cui i dirigenti giallorossi hanno già avuto diversi incontri. Sul tecnico ex Napoli e Juve però torna forte la candidatura del Tottenham. Gli Spurs hanno infatti perso ten Hag, che ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto con l'Ajax. Sarri preferirebbe restare in Italia, soprattutto per le problematiche relative al Covid, ma i londinesi possono provare a convincerlo con un ingaggio importante e un budget di mercato superiore a quello che stanzierà la Roma.