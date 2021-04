Roma, dall’esonero di Fonseca a Sarri: via alla rivoluzione di Friedkin

Nella prossima stagione la Roma sarà praticamente rinnovata. Nuovo tecnico (Sarri in pole), nuovi giocatori (portiere, attaccante e centrocampista le priorità) e nuovi professionisti in tutti i settori

Ai Friedkin la partita di ieri sera non è andata giù. Non tanto, ovviamente, per il risultato finale, perché tutti a Trigoria avevano messo in conto di poter perdere a Manchester. Quanto per il punteggio e le condizioni in cui è maturato. Per questo la rivoluzione che già avevano pensato di mettere in piedi nelle scorse settimane ora sarà accelerata. E sarebbe potuta diventare improvvisa se sull’onda dell’emotività Fonseca fosse stato esonerato già ieri notte. Ipotesi, ad ora, scongiurata. La Roma ha bisogno di un nuovo allenatore, nuovi giocatori e nuovi professionisti. Anche nel settore medico. Perché, ad esempio, è inaccettabile che una società di primo livello veda tre giocatori appena rientrati da infortuni (El Shaarawy non convocato per il riacutizzarsi di un fastidio, Veretout e Spinazzola) cadere come mosche nel giro di poche ore. Ci sarà un nuovo dottore, o quantomeno un nuovo consulente medico, e anche nello staff dei fisioterapisti qualcosa potrebbe cambiare. Almeno come figura di riferimento della proprietà.