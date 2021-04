Primavera, De Rossi: “Siamo sereni, veniamo da due grandi prestazioni”

Il tecnico della Roma: "Col Milan mi aspetto una gara aperta"

Intervistato alla vigilia della partita contro la Juventus, il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni di "Roma TV". Queste le sue dichiarazioni: "Veniamo da due pareggi ottenuti con due grandi prestazioni, quindi siamo sereni. Noi ci preoccupiamo quando non giochiamo come sappiamo, ma quando la squadra si muove bene in campo siamo moderatamente tranquilli. Poi c'è da dare un'occhiata alla classifica, che ci vede un po' attardati. Il match? Mi aspetto una partita aperta, loro giocano e ti mettono in difficoltà. Dobbiamo fare attenzione alla pressione, possiamo sfruttarla per segnare, ma se non riusciamo a farlo possiamo rischiare. Ma comunque noi dovremo stare attenti a loro e loro a noi".