Roma, social scatenati: “Fonseca più bello che utile. La squadra? Povero Sarri”

Il tecnico tra gli imputati: "Non si può più tollerare questa incompetenza gestionale". E sale l'amarezza: "Bastava un po' di accortezza in più"

Nel day-after di Manchester-Roma restano solo la rabbia e la delusione. La finale di Europa League è praticamente sfumata, ma a far male ai tifosi sono soprattutto la figuraccia e le sei reti incassate. I giallorossi sono partiti per l'Inghilterra con la voglia di cancellare il 7-1 del 2007 e invece sono andati vicini al bis. I social, ormai sfogatoio ufficiale della tifoseria, sono implacabili: "Con un minimo di accortezza in più te la saresti potuta giocare al ritorno" si legge in uno dei commenti. L'atteggiamento della squadra nel secondo tempo è incomprensibile: "Abbiamo subito gol in contropiede quando eravamo in vantaggio" scrive sconsolato un tifoso. E ancora: "Due contro tre a inizio secondo tempo, ma perché? Questa situazione mi uccide..." commentando il gol del pari di Cavani. E come sempre parte la caccia al colpevole. Sul banco degli imputati, inevitabilmente, c'è Fonseca: "È più bello che utile. Sono due anni che aspetto un allenatore. Serve un cambio". Nel calderone anche la condizione fisica della squadra: "Non si può tollerare l'incompetenza gestionale. L'emblema è l'infortunio di Veretout dopo tre minuti". Il post Fonseca è già cominciato. C'è chi chiede l'esonero immediato e chi invece dà la colpa anche alla squadra. Di certo al successore non spetterà un compito facile: "Sarri questa sera si è accorto che non basteranno due ritocchi".