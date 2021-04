La Roma torna in Italia: Fonseca lascia Trigoria insieme al suo agente – VIDEO

I giallorossi hanno fatto rientro nella capitale. Fonseca si è intrattenuto al telefono

Le parole di Lorenzo Pellegrini nel post partita ("cercheremo di fare l'impresa al ritorno") sembrano già un'eco lontano rimasto a Manchester. Perché la Roma che è rientrata nel pomeriggio di venerdì in Italia dopo il 6-2 dell'Old Trafford aveva il volto triste e sconsolato di chi sa che quell'impresa difficilmente ci sarà. La squadra giallorossa ha dormito in Inghilterra al Hyatt Regency Hotel e stamattina si è allenata nel centro sportivo del Manchester City. Poi il volo per Fiumicino, dove c'era un pullman ad aspettarli e che ha portato tutti a Trigoria. Fonseca, ormai a un passo dall'addio, ha parlato per alcuni minuti al telefono in attesa che tutta la squadra lo raggiungesse e sembrava sereno tanto che ha accennato un sorriso. Al Fulvio Bernardini ad attenderlo c'era l'agente Marco Abreu: insieme hanno lasciato il centro sportivo in auto. Tra gli infortunati è Spinazzola quello sembrato più dolorante, visto che ha raggiunto zoppicando il pullman. Meno claudicante Veretout. Il minimo comune denominatore, comunque, sono i musi lunghi di tutta la rosa. La stagione deve ancora terminare, ma per la Roma è arrivato già il momento di pensare al futuro.