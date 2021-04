Roma-Sarri, accordo vicino: pronto un contratto biennale

L'ex tecnico di Juventus e Napoli in pole per la panchina giallorossa della prossima stagione

Maurizio Sarri è in pole per la panchina della Roma della prossima stagione. Addirittura ci sarebbe già un accordo verbale tra la Roma e il tecnico per un contratto biennale, come riporta "ESPN". Il 6-2 incassato dal Manchester United ha reso più fragile la posizione di Paulo Fonseca, già in discussione per il settimo posto in campionato. Al posto del portoghese potrebbe quindi arrivare l'ex Juventus e Napoli, il cui entourage è in trattativa con il club giallorosso. La pista Allegri, secondo lo stesso sito, sembra definitivamente abbandonata.