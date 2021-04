Roma, retroscena su Allegri: vicino ai giallorossi fino a un mese e mezzo fa

Il tecnico avrebbe anche chiesto garanzie tecniche sulla supervisione delle giovanili, poi si è sfilato

La Roma e Massimiliano Allegri sono stati molto vicini. Lo ha confermato Massimiliano Nerozzi, giornalista del "Corriere della Sera", che ai microfoni di "Calciomercato.it" ha spiegato: "Allegri è stato molto vicino alla Roma fino a un mese e mezzo fa. Era già quasi tutto fatto, lui aveva addirittura chiesto garanzie tecniche sulla supervisione del settore giovanile e la Roma gliele aveva concesse. A un certo punto si è sfilato, forse ha saputo della possibilità di andare da qualche altra parte: a noi ora risulta che sia in pole per la panchina della Juventus. La Roma aveva fatto di tutto per accontentarlo".