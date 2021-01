Sarri, Allegri, Mazzarri e Spalletti: la Roma guarda alla Toscana. Ecco come giocherebbero

Dal Portogallo al prodotto nostrano. L’avventura di Fonseca sulla panchina giallorossa appare al punto di non ritorno e l’eventuale vittoria nella gara di domani con lo Spezia non basterebbe comunque a ricostruirne la credibilità agli occhi di un gruppo che non sembra, ormai, credere più in lui. Per questo i Friedkin, dopo il rimpasto a livello dirigenziale, stanno seriamente riflettendo su un cambio di guida tecnica volto a ricostruire una squadra ammutinata e a pezzi dopo le disfatte nel derby e in Coppa Italia.

La rosa di nomi vagliata dalla società parla in dialetto marcatamente toscano. Quattro allenatori per una sola poltrona. Da Sarri a Mazzarri, passando per la suggestione Allegri e il clamoroso ritorno di Spalletti, ecco i pro e i contro di tutti gli scenari del prossimo futuro giallorosso.