Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, ha raccontato in un'intervista a 'F' che adotterà Gaia, la prima figlia dell'ex capitano della Roma: "Sì, è vero. Non ne ho parlato, poi la notizia è venuta fuori in un sito di gossip. Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato. Le procedure di legge, però, vogliono che sia l’adottante a presentare la richiesta". Tamara Pisnoli, ex moglie di DDR e madre di Gaia, è stata condannata nel febbraio 2023 a 7 anni e due mesi di carcere, oltre che al pagamento di un’ammenda, per tentata estorsione e rapina aggravata. L'attrice ha poi parlato del 'problema' della distanza con Daniele che da dicembre dell'anno scorso è a Genova. Lei, invece, è rimasta nella Capitale: "Per me comincia tutto a settembre, quando riparte la scuola, e questo anno scolastico mi ha messa di fronte a tanti piccoli cambiamenti: la distanza da Daniele, il ritrovarmi a casa da sola con i figli, l’insicurezza, la paura, avevo tutto sulle spalle. Non ne ho mai parlato, ma sto attraversando una trasformazione. E ho deciso che è bello condividere. Sono una persona istintiva, i miei post nascono di getto".