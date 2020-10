Santon: “Troppo distanti tra difesa e centrocampo, abbiamo concesso spazi”

Udinese e Roma chiudono il primo tempo sullo 0-0. Davide Santon ha commentato la partita a caldo. Le sue parole:

SANTON A DAZN

“Loro sono forti in ripartenza, negli ultimi 10-15 minuti siamo stati troppo distanti tra difesa e centrocampo e gli abbiamo concesso spazi, dobbiamo stare più stretti e vicini quando perdiamo palla”.

Come si fa male all’Udinese?

Loro sono chiusi, gli spazi sono sugli esterni, dobbiamo girare velocemente il pallone per non dargli il tempo di accorciare.