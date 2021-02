Santon si ferma ancora: problema alla coscia destra nella rifinitura

Ancora uno stop per Davide Santon. Il terzino ha accusato un fastidio alla coscia destra durante la rifinitura in vista della partita di Europa League contro il Braga e non è stato convocato infatti da Paulo Fonseca. Escluso anche Calafiori, che è tornato in gruppo già da ieri ma con soli due allenamenti completi in gruppo non è stato rischiato. Per Santon in stagione solo quattro presenze per 249′, l’ultima addirittura un girone fa, contro il Benevento all’andata. Non gioca più quindi dal 18 ottobre, ora un altro infortunio nella sua travagliata stagione.