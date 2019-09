Sansone: “La Roma ci ha fatto soffrire, ma il fallo che dà il via al gol non c’è”

La Roma vince allo scadere e porta a casa i tre punti in un match durissimo con il Bologna. A parlare al termine del match è Nicola Sansone, autore del gol del momentaneo 1-1. Le sue parole:

SANSONE A SKY

“Veretout ha fatto una grande cosa, dobbiamo essere più furbi a fare fallo perché la partita era finita. Ma il fallo fischiato dall’arbitro non c’è, poi non so se la partita era già finita”.

C’è la soddisfazione di aver tenuto testa alla Roma.

Loro hanno giocato benissimo, ci hanno fato soffrire con il tanto possesso palla. Poi Kolarov ha fatto un gran gol su punizione e non si può fare nulla, magari si può evitare il fallo al limite. Abbiamo reagito bene, potevamo andare in vantaggio e la delusione è tanta di perdere così all’ultimo minuto.