Sanches flop: riscatto lontano. De Siervo risponde a Mourinho: “Il suo è un alibi”

Giornata di riflessione in casa Roma dopo il ko nel big match di San Siro contro l'Inter. Tutti gli occhi erano puntati su Romelu Lukaku che in tuta la durata della sfida, ha toccato ventisei palloni in tutto perdendone nove. Sulla prova del belga si è espresso anche Aldo Serena: "Ci sono passato, è una pressione enorme quella che ti schiaccia ogni poro della pelle". L'ex attaccante di Juventus e Torino si è immedesimato con lo stato d'animo del gigante giallorosso spiegando quello che secondo lui sarebbe stato il modo migliore per affrontare la contestazione: "Devi astrarti, allontanarti mentalmente da quel contesto di urla e di offese, e dimenticarti del passato: la cosa più difficile. Romelu non ci è riuscito ed ha vinto il pubblico". Non solo Lukaku, a mal figurare nella sconfitta di ieri ci hanno pensato soprattutto i due esterni: Zalewski e Kristensen. Dumfries e Dimarco erano avversari scomodi, ma i due terzini non danno garanzie e permettono alle frecce di Simone Inzaghi di fare il bello e il cattivo tempo. L'ex Leeds perde tutti i duelli aerei e vince un solo contrasto su 4. Il polacco ha il solo merito di trovare Cristante in mezzo all’area nell’unica occasione degli uomini di Mourinho, ma per il resto la sua è una gara da dimenticare. Sulla sfida è tornato anche Diego Llorente che tramite i propri canali social, non ha nascosto le emozioni che sono prevalse nello spogliatoio doo la sconfitta: "Frustrazione per non aver ottenuto punti dopo il grande lavoro di tutta la squadra. Daje Roma". Chi invece a San Siro non c'era, ma non solo lì tanto da diventare un autentico caso, è Renato Sanches. Il portoghese ha giocato solamente 98' ed è ai box dalla sfida di Europa League contro lo Sheriff. Per far scattare l'obbligo di riscatto ipotesi sempre più lontana) a 12 milioni dovrebbe giocare il 60% delle partite complessive che salirebbe invece a 4-15 se si dovesse arrivare al 75%. Pinto è già al lavoro per sostituirlo e ha inserito nel suo taccuino Youssouf Fofana.