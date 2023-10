Lukaku dov’era? Fischi, cori e insulti: Romelu è annichilito. Che gelo con Lautaro

L’impressione è che i trentamila fischietti (o giù di lì) siano entrati nello stadio, o le app apposite scaricate. Era logico: ai controlli, scovare oggetti così piccoli era in effetti difficile. La polizia, in forze, però in realtà ne ha sequestrati diversi, identificando chi li aveva, così come sono state attivate le telecamere per notificare multe (da 100 a 500 euro). In generale, però, l’effetto è stato potente. Sarà stato quello a destabilizzare Big Rom? A fargli toccare ventisei palloni in tutto perdendone nove? Non avremo mai la controprova, anche se di normalità in effetti non ce n’è stata. Basti pensare che lo squalificato Mourinho, invece che nel solito van, sceglie di vedere il primo tempo dalla tribuna stampa, a non più di due metri dai tifosi interisti. Nell’intervallo però, scendendo in ascensore con alcuni addetti del club nerazzurro, il tecnico non perde l’occasione per scherzare: "Regalate anche a me un paio di fischietti, potrebbero essermi utili".