Llorente: “Abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo frustrati per non aver preso punti”

Diego Llorente torna sul match perso ieri a San Siro contro l'Inter. Il centrale spagnolo, tramite i suoi canali social, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi sottolineando quella che per lui è stata una buona prestazione da parte della squadra: "Frustrazione per non aver ottenuto punti dopo il grande lavoro di tutta la squadra. Daje Roma". L'ex Real Madrid è stato autore di una prova positiva almeno fino alla distrazione che ha portato al gol partita di Marcus Thuram che, da due passi, ha anticipato Rui Patricio e proprio Llorente.