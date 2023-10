Calciomercato Roma, riscatto lontano per Renato Sanches: Pinto segue Fofana

Il portoghese dovrebbe giocare il 60% delle partite complessive per far scattare l'obbligo da circa 12 milioni. Ad oggi ha giocato solamente 98 minuti

Renato Sanches ad oggi ha giocato solamente 98' ed è ai box dalla sfida di Europa League contro lo Sheriff. Settimana scorsa si è allenato individualmente e la speranza di Mourinho è di averlo al top della forma contro la Lazio. Intanto si allontano sempre di più il riscatto. Il portoghese dovrebbe giocare il 60% delle partite complessive per far scattare l'obbligo da circa 12 milioni che salirebbe a 14-15 se si dovesse arrivare al 75%. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Pinto è già al lavoro e ha inserito nel suo taccuino Youssouf Fofana. Centrocampista francese del Monaco che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che potrebbe essere un rinforzo anche per la sessione invernale.