Sampdoria-Roma, giallorossi in partenza per Genova – VIDEO

Tanti gli assenti in vista della gara con i blucerchiati, in programma a Marassi alle 20.45

La Roma è in partenza per Genova. I giallorossi raggiungeranno in giornata la Liguria per scendere poi in campo stasera nel posticipo con la Sampdoria, in programma allo Stadio Marassi alle 20.45. Sono tanti i giocatori assenti per la trasferta, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Assenti illustri Veretout e Spinazzola, che hanno accusato problemi muscolari nella gara con il Manchester United, mentre l'ultimo a mollare è stato Carles Perez per un risentimento al flessore destro. Costretti al forfait anche Diawara e Pau Lopez, che rischia di doversi sottoporre ad un'operazione alla spalla.