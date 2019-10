Sampdoria-Roma, espulso Kluivert: salterà il Milan

Le brutte notizie per la Roma non finiscono. Dopo i cambi obbligati di Cristante e Kalinic, entrambi usciti per infortunio, i giallorossi perdono un altro pezzo. Espulso Kluivert nei minuti finali della sfida con la Sampdoria per doppio giallo e ora l’olandese salterà la gara di domenica prossima contro il Milan. Un’altra assenza che si sommerà a quelle dei lungodegenti Diawara, Pellegrini e Zappacosta. Saranno invece da valutare nel corso della settimana le condizioni di Under e Mkhitaryan.