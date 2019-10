Sampdoria-Roma, arbitra Maresca

Con una nota sul sito ufficiale della Lega Serie A, sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 20 ottobre alle ore 15.00. Sampdoria-Roma sarà arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il fischietto campano sarà coadiuvato dall’aiuto dai guardalinee Peretti e Cecconi, il IV uomo sarà Giua. Infine Banti e Ranghetti saranno in sala VAR.