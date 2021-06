Sampdoria a caccia dell’allenatore: tentativo per De Rossi

Dopo l'addio con Ranieri, Ferrero ha provato ad affidare la panchina doriana all'ex centrocampista, che però vuole prima prendere il patentino

La Sampdoria è ancora in cerca del suo prossimo allenatore. Dopo l'addio a Claudio Ranieri, i blucerchiati stanno sondando diversi tecnici e Massimo Ferrero ha provato anche il colpo ad effetto. Come riporta 'Sky Sport', il patron dei doriani ha effettuato un tentativo anche con Daniele De Rossi, attualmente nello staff della Nazionale agli Europei. Ferrero voleva affidargli la panchina, ma l'ex centrocampista ha declinato la proposta: l'intenzione è quella di completare l'avventura con l'Italia (con cui ha un contratto fino alla fine di Euro 2020), ma soprattutto prendere prima il patentino. De Rossi sta studiando a Coverciano e non vuole bruciare le tappe: la data dovrebbe essere quella di ottobre.