Salernitana-Roma, Villar neanche in panchina: va in tribuna per scelta tecnica

Lo spagnolo non è nella distinta ufficiale nonostante la convocazione. Lo spagnolo potrebbe partire nelle ultime ore di mercato

Gonzalo Villar non è neanche in panchina in Salernitana-Roma. Lo spagnolo è in tribuna, e come riporta Dazn non c'è un problema fisico dietro la decisione di Mourinho ma una scelta tecnica. Che si potrebbe spiegare con una sua possibile partenza nel finale della finestra di calciomercato: finora lo stesso Villar sui social ha allontanato qualsiasi voce di addio, ma nelle prime uscite Mourinho gli ha dato fiducia solo nel finale contro il Trabzonspor. In panchina ci sono invece regolarmente sia Diawara che Bove: il primo era un altro dei centrocampisti in uscita, il secondo è un giovane uscito dalla Primavera che invece è piaciuto allo Special One nel pre-campionato. Per Villar si era parlato di un interesse del Sassuolo e poi di quello dell'Atletico Madrid in uno scambio con Herrera, poi tramontato.