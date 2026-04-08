Salah alla Roma? Sabatini sogna il ritorno: “Sarebbe grandioso”

Salah-Roma: un binomio che per anni ha fatto sognare i tifosi. L’egiziano, dopo l’esperienza in giallorosso, è diventato uno dei giocatori più forti del mondo. Con il Liverpool ha vinto tutto, dalla Premier alla Champions, diventando il fulcro dei Reds. Ma a fine stagione le loro strade si separeranno: Salah ha deciso di non rinnovare, e il futuro resta incerto. Dall’Inghilterra sono rimbalzate voci di un possibile ritorno alla Roma, più un sogno che una realtà, anche a causa dei 12 milioni percepiti. Finché la decisione non arriverà, però, i tifosi possono sognare. E a farlo è anche Walter Sabatini, che in un’intervista a Prime Video ha lanciato una speranza: “Spero che Salah faccia una scelta romantica: un suo ritorno alla Roma sarebbe una cosa grandiosa”.