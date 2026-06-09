Il forfait di Wesley al Mondiale è stato un fulmine a ciel sereno per l’ambiente Roma, ma soprattutto per il giocatore. Negli ultimi giorni non sono mancati i messaggi di vicinanza, ma l’ultimo in ordine cronologico è arrivato da Walter Sabatini. L’ex direttore sportivo giallorosso, attraverso il proprio profilo Instagram, si è prima congratulato con Ederson (chiamato da Ancelotti a sostituire proprio Wesley tra i convocati) scrivendo: "Te lo meriti, siamo felici e soprattutto fieri di te". Poi ha rivolto un pensiero anche all’esterno: "Ci tengo a dedicare un pensiero a Wesley. Perdere il Mondiale è un dolore inaudito che condividiamo con te, ma la tua vita sportiva ricomincerà alla grande a Roma e con la Roma". Wesley, nella gara contro l’Egitto, ha rimediato una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra e al rientro dalle vacanze svolgerà ulteriori esami anche a Trigoria. Archiviata la delusione per il Mondiale sfumato, la Roma potrà comunque contare su di lui già dall’inizio del ritiro estivo, in programma il 13 luglio.