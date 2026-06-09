L'ex direttore sportivo giallorosso manda un messaggio al laterale verdeoro: "Condividiamo il tuo dolore"
VIDEO - Sabatini: "De Rossi può allenare ad altissimi livelli"
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