Non è sceso in campo nella pesante sconfitta del "suo" Portogallo contro la Danimarca, ma per Rodrigo Mora quella di ieri è stata sicuramente una serata speciale. La prima volta con i grandi della propria Nazionale l'ha vissuta dalla panchina, nella notte dell'omaggio a Cristiano Ronaldo. "Credo che sia stato tutto, ma soprattutto il modo in cui lavora. È una persona di cui fare tesoro e di cui seguire i consigli. È stato molto bello e sono onorato di aver condiviso lo spogliatoio con lui. Gli sono molto grato e penso che tutti noi lo siamo per tutto quello che ha fatto per il Portogallo", le parole del talento della Roma su CR7 ai microfoni di SportTvPortugal. Il CT Jorge Jesus però ha già voltato pagina al futuro, al post-Ronaldo, di cui farà parte anche Mora: "Abbiamo tanti giocatori per interpretare quel ruolo. Il ‘menino’ Mora, anche Trincão. E quindi il futuro è già qui, bisogna pensarci", le parole del tecnico dei lusitani. 'Menino' in italiano può essere tradotto come "bambino", in senso ovviamente affettuoso per il numero 86 giallorosso.

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