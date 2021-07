Sabatini: “Dzeko deve restare. Ritorno a Roma? Solo per la famiglia”

L'ex ds giallorosso: "Se il club integra bene la rosa può competere per lo scudetto. Io geloso dell'amore dei romanisti"

Redazione

Walter Sabatini torna a parlare. Ospite di CMIT TV, l'ex ds della Roma ha detto la sua sul cammino della Nazionale ma anche sui giallorossi e i temi caldi del mercato. In primis il futuro di Edin Dzeko:"Se sta bene ed è motivato dovrebbe concludere la carriera a Roma, è un simbolo della squadra. Gli consiglio di restare e di vedere quello che succederà, penso che la Roma sarà competitiva per lo scudetto se integreranno bene quella parte di squadra molto importante che già c'è". E poi sul ritorno in giallorosso: "Sento l'amore dei tifosi ogni volta che metto piede nella città e sono orgoglioso e geloso di questa cosa. Tornare? No, a Roma ci torno per la mia famiglia".

Spazio ovviamente per la Nazionale campione d'Europa: "I giocatori non vanno disturbati in queste circostanze, ho mandato sempre dei messaggi a Mancini, fin dall'inizio prima che iniziasse la competizione, avevo un sentimento molto positivo. Mosse coraggiosissime, rivoluzionarie. Abbiamo messo in campo un calcio di grande sostanza, una squadra bellissima, una gioia incredibile vincere a Wembley contro l'Inghilterra. Una vittoria che ha un valore enorme, anche per tutti i lavoratori italiani in Inghilterra. Una volta un giornale scrisse: 'Oggi ci saranno 30mila camerieri allo stadio'. Beh i camerieri si sono divertiti".

Domande anche sul mercato e sulla trattativa Tomiyasu-Tottenham:"Il Bologna dovrà chiuderla, non siamo ancora in questa fase, stiamo costruendo ed è chiaro che Tomiyasu si muove solamente per la valutazione che gli è stata attribuita dal Bologna e non dagli altri. Quindi sarà molto difficile". Infine un pensiero su Spalletti, nuovo allenatore del Napoli: "Mi incuriosisce molto. So perfettamente quello che farà e come lo farà, lo seguirò con affetto e attenzione così come per Mourinho che valorizza la Serie A italiana. Sono tutte cose che daranno forza al nostro campionato, così come il rientro di Allegri".