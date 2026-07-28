Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole su Santiago Castro, nuovo attaccante dei giall0rossi:

Che ne pensa di Castro alla Roma? "Castro è molto forte. L'ho sempre ammirato fin dalle prime amichevoli che ha fatto con il Bologna, quando è arrivato. È uno che si gioca la vita su ogni palla, di grande temperamento e che conosce anche le soluzioni tecniche per trovare la porta. Mi piace, è un combattente. Un giocatore moderno, lotta su ogni pallone, anche sulle seconde palle. Un giocatore perfetto, complimenti alla Roma, farà benissimo".