Ryan Friedkin si è sposato. Il vicepresidente della Roma ha celebrato sabato 19 settembre le nozze con Julia LeBlanc a Saint-Tropez, in Francia. La cerimonia si è svolta all'aperto nella cornice dello Château de La Messardière, un castello costruito nel XIX secolo immerso in un parco privato di oltre 10 ettari. Proprio mentre Friedkin celebrava il matrimonio in Costa Azzurra, all'Olimpico i giallorossi erano impegnati nel big match di campionato contro l'Inter. Tra gli invitati alle nozze anche due volti particolarmente noti: Timothée Chalamet e Kylie Jenner. L'attore e Friedkin sono amici di lunga data dopo aver lavorato insieme in diversi film.