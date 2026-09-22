Tutti pazzi per Balerdi: Boniek e Cobolli ringraziano Balzaretti, la reazione è tutta da ridere

Leonardo Balerdi, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la Roma, ha riconquistato un posto nella nazionale argentina dopo aver saltato l’ultimo Mondiale. Intercettato da alcuni cronisti al suo arrivo in patria, il centrale giallorosso ha raccontato tutta la sua soddisfazione per il ritorno in Selección: "Mi era rimasta una grandissima voglia. Per questo tornare qui rappresenta per me una nuova sfida e devo affrontarla nel modo giusto". Parole che lasciano trasparire anche la delusione per l’assenza all’ultimo Mondiale, al quale Balerdi è stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio al soleo della gamba destra.