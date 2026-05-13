Dybala, il futuro è un rebus: lui dà priorità alla Roma. L'Aston Villa prepara una maxi-offerta per Soulé. Parla Totti: "Champions? Speriamo qualcuno davanti inciampi"
Derby, la Serie A fa ricorso al Tar contro la Prefettura: atteso l'esito. Ryan a Roma tra ds e rinnovi
A tenere banco a Roma in queste ore è solo un tema: il derby. O meglio, quando si giocherà la stracittadina tra Roma e Lazio. Inizialmente fissata per domenica 17 maggio alle 12:30 dalla Lega e poi posticipata dalla Prefettura di Roma a lunedì 18 alle 20:45, nelle ultime ore era spuntata l'ipotesi di tornare alla domenica ma alle 12 con il posticipo delle finale di tennis (17:30 invece che 17) per consentire tutte le condizioni di sicurezza richieste. L'ipotesi, però, è stata 'giudicata 'non percorribile' e per questo la Lega Serie A ha deciso di far ricorso al Tar.
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