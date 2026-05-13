Continua la telenovela legata all'orario e alla data del derby tra Roma e Lazio. Il pasticcio non è stato ancora risolto e, dopo un primo spostamento alle 20:45 di lunedì 18 maggio, non si hanno ancora certezze. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 21:10 - La Lega Serie A ha ufficializzato la presentazione di un ricorso al TAR per impugnare formalmente la decisione della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby Roma-Lazio da domenica 17 maggio alle 12:30 a lunedì 18 alle 20:45. Nelle ultime ore la Lega aveva richiesto un ritorno a domenica ma alle ore 12. L'esito del ricorso è atteso per domani pomeriggio.

Ore 20:5o - Ezio Simonelli, Presidente della Serie A, è intervenuto a Sport Mediaset nel pre-partita della finale di Coppa Italia parlando del tema legato alla programmazione del derby tra Roma e Lazio: "Abbiamo accolto l’invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz’ora inizio del derby. Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un’altra mezz’ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l’inizio della finale degli Internazionali. A nostro avviso sarebbero comunque bastate due ore e mezzo per far uscire tutti dallo stadio ma il prefetto, a quanto pare, non crede che basti. Con mezz’ora in più o un’ora, se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedì. Dobbiamo avvisare le squadre a breve, non facciamo ultimatum ma dobbiamo saperlo il prima possibile. Massimo domani dobbiamo saperlo, dovevamo saperlo ieri, oggi al massimo, ma non è stato cosi".

Ore 20:45 - Anche Maurizio Gasparri, noto tifoso della Roma, ha commentato così la situazione prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia: "La Prefettura era decisa su lunedì, sento di questo tentativo di compromesso con la partita alle 12 e Sinner alle 17:30 per evitare che qualcuno sia indotto in tentazione di usare la platea internazionale del tennis per qualche bravata. Questa è la preoccupazione della Prefettura. Capisco il Prefetto e anche gli altri punti di vista, come gli altri interessi e le televisioni. Le ragioni di sicurezza vanno rispettate, il Prefetto di Roma è una persona seria. Vedremo se ci sarà quest'accordo. Io qui stasera? E' la Coppa Italia, ma sono della Roma e sono interessato alla rincorsa Champions e a vincere il derby. Dybala poteva dare di più alla Roma, ma il fisico a volte lo mette di fronte a delle difficoltà. E' un giocatore di classe, la cosa migliore sarebbe rimanere a Roma rivedendo un po' cifre e ingaggi: è una persona seria e per questo mi piace, come Ranieri e Falcao. Gasperini no? Ho fatto un elenco".

Ore 20:40 - Come riportato dall'ANSA, la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile'. Lo si apprende da fonti qualificate.

Ore 20:35 - Questo invece il commento di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e tifoso della Lazio, in merito: "Abbiamo una fiducia assoluta nel Prefetto di Roma e nel Questore, sono grandi professionisti e quello che decideranno sarà la cosa migliore. Ci sembrava una proposta di buon senso, ma lasciamo lavorare Prefettura e Questura".

Ore 20:30 - Ignazio La Russa, Presidente del Senato e tifoso dell'Inter presente questa sera all'Olimpico per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, ha parlato così del caos: "Da uomo di sport mi dispiace quello che sta accadendo. Ho convenuto che la cosa migliore potrebbe essere anticipare le partite di Serie A a 12 e posticipare di mezz'ora il tennis. Con questo arco di tempo non penso possano esserci problemi. Mi auguro che il Prefetto cerchi questa soluzione, che mi sembra equa. Le parti stanno dialogando".

Ore 17:30 - Giovanni Malagò ha commentato il caos derby a margine dell'Assemblea di Lega di oggi: “Non ho alcuna carica o ruolo per parlare dell’argomento. Mi auguro che possano trovare una soluzione che possa più o meno andare bene a tutti. Non è certo una bella cosa questa diatriba, ma non c’entro nulla“.

Ore 17:26 - Anche il presidente della Lega di A Ezio Simonelli ha parlato della situazione derby a margine dell'Assemblea di Lega di oggi: "Abbiamo già scritto al Ministero degli Interni dando la disponibilità ad anticipare alle 12. Forse non è stato tenuto conto del fatto che il rinvio del derby di Roma coinvolgesse anche le altre quattro partite rilevanti per la corsa Champions, e quindi un disagio per circa 300.000 tifosi. Alla luce di questo, dando una disponibilità di mezz'ora, e augurandoci che anche la Fitp e Sport e Salute possano dare la disponibilità di posticipare la finale ATP di mezz'ora, diamo un'ora di tempo in più per poter far defluire le persone dallo stadio. Noi ci auguriamo di avere una risposta entro sera, avendo inviato una proposta formale. È chiaro che se non dovessimo avere una risposta entro sera, presenteremo ricorso al Tar. Con un po' di buonsenso da parte di tutti, noi crediamo di aver messo in campo il buonsenso, abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità. Poi, se mi dite che la partita non sarebbe dovuta essere fissata in contemporanea, è vero, è giusto, ma non è questo il momento di discuterlo, perché la partita è stata fissata quasi un anno fa. Si poteva pensare di evitare la concomitanza, sì, ma si era anche pensato a come risolverlo. Ora, però, sono emersi nuovi elementi che, secondo la Prefettura, potrebbero rappresentare un rischio. Detto questo, oggi dobbiamo affrontare un problema e, se lo affrontiamo tutti con lo spirito di risolverlo e non di fare battaglie di forza, forse faremo bene per il calcio e anche per i 300.000 tifosi. Poi, se mi chiedete se come Lega abbiamo delle colpe, io rispondo che più che colpe, non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, cosa che effettivamente si poteva prevedere. Non avevamo previsto che la Lazio fosse arrivata in finale, cosa che non si poteva prevedere all'inizio della stagione. Se avessimo saputo, avremmo probabilmente giocato il sabato".

Ore 16:03 - Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca l'accordo tra Prefetto e Lega Serie A: "Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis, ma ancora non c'è traccia di accordo. La Lega nella sua nota di ieri aveva chiesto al Prefetto di rivedere la sua decisione, minacciando di adire a vie legali. Finora però il preannunciato ricorso al Tar del Lazio non è stato depositato".

Ore 15:50 - Anche il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto su Rai Radio 1 per commentare le scelte prese sul derby Tra Roma e Lazio: "La Lega calcio ha fatto un disastro: programmare il derby nella giornata della finale degli Internazionali è un errore grave. Noi ci dobbiamo fidare di chi si occupa della sicurezza pubblica. Mi sembra che negli ultimi anni i tifosi di Roma e Lazio abbiano dimostrato una maturazione importante, io mi auguro non ci siano incidenti di sorta. E comunque tra i due rischi sicuramente il prefetto, insieme al questore, ha fatto la valutazione migliore, visto che anche il comitato nazionale con il ministro ha dichiarato che" quello di lunedì sera "è l'orario migliore, per il futuro mi auguro una migliore capacità di pianificazione".

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Ore 15:00 - Lega Serie A e Prefettura stanno lavorando in sinergia per anticipare il match alle ore 12 (non più 12:30) di domenica 17 maggio. Come riporta Sky Sport, è stata richiesta la collaborazione della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) per il posticipo della finale ATP 1000 alle 17:30. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale e in ogni caso bisognerà decidere cosa fare con le altre sfide Champions che si dovrebbero giocare in contemporanea.

Ore 13: 00 - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato così della scelta di posticipare il derby di Roma a lunedì: "Le decisioni prese dalle autorità di pubblica sicurezza per me sono state persino scontate nella loro ragionevolezza. Si troverà una soluzione. Ma la Lega poteva pensarci prima".

Ore 11:30 - Anche il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto sulla decisione di posticipare la stracittadina di un giorno: "Fare un derby con la finale degli Internazionali, che sono molto seguiti, è un rischio maggiore a livello di sicurezza. Derby di lunedì sera scelta oculata e responsabile".