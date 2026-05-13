Ryan Friedkin è già a Trigoria e sta lavorando per il futuro della Roma. Come rivelato da Radio Manà Manà Sport, il figlio di Dan è sbarcato due giorni fa nella Capitale e i prossimi saranno giorni cruciali per molte delle questioni rimaste in sospeso, tra cui la scelta del nuovo Direttore Sportivo (Massara sempre più vicino all'addio) e le decisioni sui rinnovi - con Pellegrini, Celik e soprattutto Dybala ancora in bilico. L'argentino spinge per il rinnovo e il suo entourage attende di conoscere la volontà della proprietà texana. In programma anche dei colloqui con Gasperini per parlare di futuro e mercato.