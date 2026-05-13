Roma-Lazio domenica alle 12, anzi no. Nelle ultime ore era rimbalzata l'ipotesi di un anticipo del derby, già spostato a lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la contemporaneità con la finale degli Internazionali BNL d'Italia in corso in questi giorni al Foro Italico. Stando a quanto appreso dall'ANSA da fonti qualificate, però, la proposta della Lega Calcio di anticipare la stracittadina all'Olimpico sarebbe un'ipotesi 'non percorribile'. Resterebbe confermata, dunque, la decisione del Prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì sera.