Con l'arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria uno dei temi più caldi che il vicepresidente della Roma dovrà affrontare è quello che riguarda il prossimo direttore sportivo. Con Massara sempre più vicino all'addio, il primo nome in lizza era quello di Giovanni Manna. Il Napoli, però, ha definitivamente chiuso la porta al club giallorosso per il suo attuale ds. Lo racconta Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Ciò nonostante siano scesi in campo direttamente i Friedkin, visto che l’intenzione di Aurelio De Laurentiis è chiara: continuare con Manna. Non si tratta di indennizzi o altre questioni, l'intenzione del presidente del Napoli è dare continuità al progetto con l'attuale direttore sportivo ritenuto una garanzia. La Roma dovrà cambiare obiettivo, con D'Amico pista sempre calda (con l'arrivo di Giuntoli a Bergamo lascerà l'Atalanta ma su di lui è molto forte il pressing del Milan). Non si escludono, comunque, piste internazionali che portano ai nomi di Benatia (ex difensore della Roma, può liberarsi dal Marsiglia e corteggiato dall'Al Ittihad) e Ramon Planes (che lascerà l'Al Ittihad).