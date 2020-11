Ruiz: “Vittoria importante, la Roma stava facendo bene”

Il Napoli vince 4-0 contro la Roma anche grazie al gol di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha parlato al termine del match.

RUIZ A SKY

E’ una vittoria che rimette le cose a posto?

Penso di si, Una vittoria importante. Era difficile perché la Roma stava facendo bene, una squadra forte con giocatori molto bravi. Anche nelle altre partite abbiamo fatto bene, Oggi hanno fatto bene tutti, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo ascoltato il mister.

Le sue parole dopo il Milan hanno fatto notizia. Sei d’accordo con lui sul fatto che la squadra ogni tanto perde di applicazione e di attenzione?

Sì, dobbiamo fare sempre bene e stare sul pezzo. A volte sbagliamo, facciamo delle partite alla grande poi non ci siamo. Dobbiamo correggere i nostri errori e continuare, visto che ora siamo alti in classifica. Giovedì ci sarà una partita importante.

Come hai vissuto questi giorni?

Soprattutto per i napoletani e per quelli che sono stati vicini a Maradona è stata una settimana importante. Soprattutto per quello che ha fatto per noi e per gli amanti del calcio. Sappiamo che la vita è dura anche per queste cose.

Per quale motivo ti viene meglio giocare a destra, nonostante tu sia mancino?

Sono abituato così perché quando controllo con il sinistro posso calciare. Mi trovo bene per questo motivo e lo faccio da quando sono piccolo.