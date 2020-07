Il primo tempo tra Napoli e Roma si chiude sullo 0-0. Lo spagnolo degli azzurri Fabian Ruiz ha commentato così la partita.

RUIZ A SKY

Sulla partita

Abbiamo fatto i primi 45 minuti bene, poi manca la finalizzazione.

Gattuso ti chiede gli straordinari in fase di possesso e non?

Sì certo, dobbiamo giocare tutti insieme. Difendiamo e attacchiamo in undici.