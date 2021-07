Rui Patricio, venerdì alle 13.30 la conferenza stampa di presentazione

Dopo l'allenamento aperto ai giornalisti il club presenterà il portiere portoghese, primo acquisto del mercato estivo

La Roma è pronta a presentare il primo acquisto del mercato estivo. Venerdì alle 13.30 a Trigoria si terrà la conferenza stampa del nuovo portiere Rui Patricio, arrivato dal Wolverhampton. La mattina alle 10.00 invece per i giornalisti sarà possibile assistere al secondo allenamento a porte aperte, ultimo al Fulvio Bernardini prima della partenza per il Portogallo. In Algarve si terrà la seconda parte della preparazione. Mourinho spera di poter contare anche su Vina e Xhaka.