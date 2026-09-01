Antonio Rudiger ha deciso di lasciare la Germania. Il difensore del Real Madrid, che ha vestito la maglia della Roma tra il 2015 e il 2015, ha comunicato sui social la decisione di dire 'basta' alla Nazionale tedesca. Con la Die Mannschaft ha partecipato a tre Mondiali (2018, 2022, 2026) e due Europei (2021 e 2024), vincendo anche la Confederations Cup nel 2017. Di seguito il suo messaggio: "Dopo averci riflettuto a lungo, è giunto per me il momento di chiudere la mia carriera in Nazionale e lasciare spazio alla nuova generazione. Quando nel 2014 ho indossato per la prima volta la maglia della Nazionale, non avrei mai immaginato, nemmeno nei miei sogni più rosei, che avrei collezionato ben 86 presenze. Anche se negli ultimi tornei non è arrivato il grande titolo e abbiamo dovuto incassare alcune sconfitte dolorose, questo periodo ha rappresentato per me un capitolo davvero speciale che porterò sempre nel cuore. Un ringraziamento enorme va a: I miei compagni di squadra: per ogni duello condiviso e per lo spirito di gruppo nello spogliatoio e in ritiro, e soprattutto per le amicizie che dureranno ben oltre il calcio. Tutto lo staff tecnico e di supporto: grazie per la fiducia dimostrata negli anni e per il lavoro svolto dietro le quinte. Un ringraziamento particolare a Jogi Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, che mi hanno accompagnato e fatto crescere nel mio percorso in Nazionale. Ma anche a Horst Hrubesch, che ha creduto in me fin dalle nazionali giovanili. E naturalmente a voi tifosi: grazie per il vostro sostegno, e in particolare per l'atmosfera unica vissuta durante l'Europeo casalingo del 2024. Per me inizia ora un nuovo capitolo, in cui mi dedicherò completamente al mio club. Grazie per il cammino fatto insieme. Il vostro Toni".

Caricamento post Instagram...