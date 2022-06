Rudiger con De Rossi sui social: “Con la leggenda. Ti voglio bene, frate”

Il difensore tedesco ha pubblicato su Instagram una foto con l'ex vice capitano della Roma dopo la partita tra Italia e Germania

Antonio Rudiger non dimentica il suo passato, e non dimentica la Roma soprattutto. Così come i giocatori leggendari con cui ha giocato nella Capitale, uno su tutti: Daniele De Rossi. Il difensore ex Chelsea, primo acquisto di lusso del Real Madrid in questa finestra di calciomercato, al termine della partita della sua Germania contro l'Italia di Roberto Mancini ha pubblicato sui social una foto con l'ex vice capitano giallorosso: "Con la leggenda - ha scritto Rudiger sopra i due volti sorridenti-. Ti voglio bene, frate". Nessuna promessa di ritorno a Roma, ma che belli che sono, insieme.