Rosella Sensi: “Addolorata per la scomparsa di Cesare Romiti, grande tifoso romanista”

“Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Cesare Romiti e rivolgo le mie condoglianze alla sua famiglia. Era una persona che conosceva bene mio padre Franco, un grande tifoso romanista”, con queste parole ad AdnKronos, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha voluto stringersi alla famiglia del grande manager Cersare Romiti, scomparso oggi all’età di 97 anni. La storia di Romiti, rimarrà per sempre legata a quella della Fiat, dove entra nel 1975 e lascia nel 1998, dopo aver ricoperto le cariche di amministratore delegato e presidente.