Rooney: “Il tridente del Liverpool mi ricorda quello della Roma con Totti”

Wayne Rooney ricorda i suoi anni nel Manchester United e più di una volta è capitato ai Red Devils di affrontare la Roma in Champions League. Al Sunday Times ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche dell’attuale tridente del Liverpool mettendolo a confronto con quello della squadra giallorossa che affrontò nel 2007. “Il modo in cui giocano (Salah, Firmino e Mané, ndc) mi ricorda molto come giocava la Roma con Totti come numero dieci e due ali veloci che attaccavano l’area dall’esterno” è il paragone illustre dell’ex centravanti inglese per la squadra, all’epoca, allenata da Luciano Spalletti.