Romero potrebbe non scendere in campo per il match contro la Roma. L'argentino si è fatto durante il primo tempo nel derby emiliano contro il Bologna: al 17'esimo minuto, un intervento scomposto di Casale ha colpito la spalla, costringendo l'attaccante ad uscire dal campo. Alcune ore dopo è arrivata la prima diagnosi: si tratta di una lussazione. Ora i tempi di recupero potrebbero essere più ampi del previsto, tanto da mettere in dubbio la sua presenza contro la Roma. Il match ci sarà dopo la sosta per le Nazionali. In caso di un suo possibile forfait, Gilardino si affiderà a El Bilal Touré.