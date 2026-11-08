La Roma continua a splendere. In campionato, i giallorossi dominano e convincono: contro il Sassuolo è arrivato un netto 3-0, che ha spazzato via i fantasmi di Manchester e rilanciato le ambizioni di una squadra che vuole puntare in alto. Tra i protagonisti spicca Mario Hermoso: lo spagnolo è stato il migliore in campo e ha sbloccato una partita che poteva nascondere più di un'insidia. Bene anche Mora, ancora una volta prezioso. Segnali importanti da Balerdi, che si è riscattato dopo l'errore di Manchester con una prova di grande personalità.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 7 (85' Ghilardi sv), Ndicka 7, Hermoso 7.5 (77' Koulierakis 6); Molina 6.5, Koné 6 (66' De Roon 6), Cristante 7, Wesley 6.5; Soulé 7, Mora 7 (66' Pisilli 6,5); Malen 6 (77' Castro 6). Allenatore: Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 7 (85' Ghilardi sv), Ndicka 6.5, Hermoso 8 (77' Koulierakis sv); Molina 6.5, Koné 6.5 (66' De Roon 6), Cristante 7, Wesley 6.5; Soulé 7.5, Mora 7.5 (66' Pisilli 6); Malen 7 (77' Castro sv). Allenatore: Gasperini 7.5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 6.5 (85' Ghilardi sv), Ndicka 6.5, Hermoso 7.5 (77' Koulierakis 6); Molina 6, Koné 7 (66' De Roon 6), Cristante 7, Wesley 6; Soulé 6.5, Mora 7 (66' Pisilli 6); Malen 6.5 (77' Castro 6). Allenatore: Gasperini 7.5

IL TEMPO

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 7 (85' Ghilardi sv), Ndicka 7, Hermoso 7.5 (77' Koulierakis); Molina 6.5, Koné 6.5 (66' De Roon 6), Cristante 6.5, Wesley 6.5; Soulé 7.5, Mora 7.5 (66' Pisilli 6); Malen 7 (77' Castro). Allenatore: Gasperini 7.5

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 6.5 (85' Ghilardi sv), Ndicka 7, Hermoso 7.5 (77' Koulierakis sv); Molina 6, Koné 7 (66' De Roon 6), Cristante 7, Wesley 6; Soulé 6.5, Mora 7 (66' Pisilli 6); Malen 6.5 (77' Castro sv). Allenatore: Gasperini 7.5

TUTTOSPORT

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 6 (85' Ghilardi sv), Ndicka 6.5, Hermoso 7 (77' Koulierakis 6); Molina 6, Koné 6.5 (66' De Roon 6), Cristante 6.5, Wesley 6; Soulé 6.5, Mora 7 (66' Pisilli 6); Malen 6.5 (77' Castro 6). Allenatore: Gasperini 6.5