Roma, Zaniolo si è allenato in gruppo: “Che bello essere tornato con voi” – FOTO

Un’altra buona notizia per Nicolò Zaniolo. Dopo il lungo percorso riabilitativo a causa dell’infortunio al ginocchio e gli allenamenti con la Primavera, a cinque mesi e mezzo dal match con la Juventus il centrocampista della Roma è rientrato in gruppo con la prima squadra. Una boccata d’aria importante per il classe ’99, che in ogni caso deve usare cautela. Un altro tassello, però, è stato costruito: il rientro tottale – contrasti, partitelle e prove tattiche – con il resto della squadra di Fonseca sarà graduale. Dopo 169 giorni Zaniolo riassapora il gusto dell’allenamento con Dzeko, Pellegrini e gli altri. Ci vorranno ancora diversi giorni per rivederlo completamente a disposizione del mister e impiegabile in campo: l’obiettivo resta quello di rimettersi al meglio per le ultime partite di campionato e rientrare per dare una marcia in più alla Roma nell’Europa League, con i giallorossi intenzionati a reinserirlo in lista. Zaniolo ha festeggiato il ritorno in campo con un post su Instagram: “Che bello essere tornato con voi. Daje!”