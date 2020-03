Roma, Zaniolo e la speranza giallorossa: “Torneremo…” – FOTO

“La Sud, dopo un gol, è un mondo tutto tuo”. Con queste parole Nicolò Zaniolo ha raccontato il suo modo di vestire la maglia giallorossa, nostalgico naturalmente per via del virus che in questo momento tiene chiusi in casa tutti gli italiani. Su Instagram, il talento giallorosso, ha voluto poi colorare le sue dichiarazioni postando una foto proprio sotto la Curva romanista, nel momento dell’esultanza dopo la rete: “Torneremo tutti così…”, scrive il giallorosso nella didascalia, lanciando un messaggio di speranza a tutti i tifosi della Roma.